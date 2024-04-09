Багато гравців Баварії можуть покинути клуб цього літа. Як інформує L'Equipe, Матіс Тель – один із п'яти гравців, які не підлягають продажу. Раніше французький "джокер" продовжив із Рекордмайстером контракт до літа 2029-го року – у Мюнхені планують зробити на нього ставку.

Екс-тренер Манчестер Юнайтед відмовився очолювати Баварію – у мюнхенців закінчуються варіанти

Повідомляється, що до п'ятірки недоторканних футболістів також входять Александар Павловіч, Томас Мюллєр, Харрі Кейн і Мануель Нойєр. Згідно з джерелом, від продажу не застраховані навіть такі зірки Баварії, як Дайот Упамекано, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала, Серж Гнабрі та Лерой Сане.

Раніше клуб оголосив про те, що чинний головний тренер команди Томас Тухель покине свою посаду після закінчення сезону. Баварія провалює чемпіонат – за підсумками 28 турів Бундесліги німецький гегемон дозволив Байєру відірватися на 16 очок у турнірній таблиці.

Арсенал – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів