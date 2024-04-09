Харри Кейн, Матис Тель, Александар Павлович и ещё два ветерана станут центром нового проекта Баварии в следующем сезоне.

Многие игроки Баварии могут покинуть клуб этим летом. Как информирует L'Equipe, Матис Тель – один из пяти игроков, которые не подлежат продаже. Ранее французский "джокер" продлил с Рекордмайстером контракт до лета 2029-го года – в Мюнхене планируют сделать на него ставку.

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Сообщается, что в пятёрку неприкосновенных футболистов также входят Александар Павлович, Томас Мюллер, Харри Кейн и Мануэль Нойер. Согласно источнику, от продажи не застрахованы даже такие звёзды Баварии, как Дайот Упамекано, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Лерой Сане.

Ранее клуб объявил о том, что действующий главный тренер команды Томас Тухель покинет свою должность по окончании сезона. Бавария проваливает чемпионат – по итогам 28 туров Бундеслиги немецкий гегемон позволил Байеру оторваться на 16 очков в турнирной таблице.

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