Екс-тренер Манчестер Юнайтед відмовився очолювати Баварію – у мюнхенців закінчуються варіанти
Тренер збірної Австрії Ральф Рангнік не збирається працювати з Баварією.
Томас Тухель покине свою посаду влітку після завершення сезону. Керівництво Баварії розглядає трьох кандидатів на заміну німцю – Юліана Нагельсманна, Роберто Де Дзербі та Ральфа Рангніка. Останній чітко висловив свою думку щодо ймовірного призначення.
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"Ні. Навіщо мені йти у Баварію? Мені тут комфортно у збірній Австрії. У мене все ще є контракт до 2026 року, і наша мета і наш шлях продовжаться після Євро", – цитує фахівця журналіст Штефан Кумбергер.
Юліан Нагельсманн наразі працює зі збірною Німеччини і Федерація намагається втримати його на посаді. Чинна угода Роберто Де Дзербі з Брайтоном розрахована до 2026 року.
Нагадаємо, що Ральф Рангнік працював з Манчестер Юнайтед у сезоні 2021/22.