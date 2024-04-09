Томас Тухель покине свою посаду влітку після завершення сезону. Керівництво Баварії розглядає трьох кандидатів на заміну німцю – Юліана Нагельсманна, Роберто Де Дзербі та Ральфа Рангніка. Останній чітко висловив свою думку щодо ймовірного призначення.

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"Ні. Навіщо мені йти у Баварію? Мені тут комфортно у збірній Австрії. У мене все ще є контракт до 2026 року, і наша мета і наш шлях продовжаться після Євро", – цитує фахівця журналіст Штефан Кумбергер.

Юліан Нагельсманн наразі працює зі збірною Німеччини і Федерація намагається втримати його на посаді. Чинна угода Роберто Де Дзербі з Брайтоном розрахована до 2026 року.

Нагадаємо, що Ральф Рангнік працював з Манчестер Юнайтед у сезоні 2021/22.

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