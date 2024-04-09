Матч Арсенал – Баварія відбудеться сьогодні, 9 квітня, на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Стартовий свисток головного арбітра Глена Нюберга пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Зінченка звинувачують у грі на публіку – екс-зірка АПЛ радить українцю іти воювати

Протистояння Арсенала й Баварії – це вже класика Ліги чемпіонів. Класика, про яку фани "канонірів" згадувати не люблять, адже усі чотири протистояння з мюнхенцями у плей-офф завершились вильотом лондонців. До того ж, "родзинкою" в історії взаємовідносин клубів стала серія страшних розгромів у 2015-16 роках – тричі поспіль "канонірів" били з рахунком 5:1.

На цьому тлі якось і забувається, що лондонці теж створювали бій німцям – у сезоні 2012/13 "рекордмайстера" врятувала тільки вища кількість виїзних голів, а у групі в 2015-му "гармаші" перемогли вдома (2:0). Після тих 1:5 все це не має значення для історії. Ті поразки стали психологічною травмою для цілого покоління вболівальників Арсенала.

Увесь світ уважно спостерігає за перебігом Ліги чемпіонів. Адже залишатися осторонь цієї топової спортивної події просто неможливо. Обирайте чипси з асортименту Lay’s, щоб поринути з головою у вир футбольних подій.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Є Lay’s? Буде футбол!

Втім, у поточному сезоні вони отримали шанс на сатисфакцію. Баварія під керівництвом Томаса Тухеля демонструє катастрофічні результати, причому вони стають все гіршими під кінець сезону. В останніх 10 матчах у Бундеслізі команда 5 разів втрачала очки, зазнавши чотирьох поразок – причому програли не тільки Байєру (0:3) та Дортмунду (0:2), а й Бохуму з Хайденхаймом, пропустивши від двох аутсайдерів по три голи.

А ще пригадується виліт від Саарбрюкена в Кубку, 1:5 у Франкфурті чи 2:2 з Фрайбургом, у якого була 9-матчева безвиграшна серія. Компенсувати такий провал яскравими виступами в ЛЧ теж не вдалося – у 1/8 фіналу "рекордмайстер" примудрився по ділу програти Лаціо перший матч, а в групі були домашні 0:0 з Копенгагеном та страждання у обох поєдинках з Галатасараєм.

Головною проблемою Баварії цілком справедливо можна назвати Томаса Тухеля. По-перше, позиційна атака мюнхенців не демонструє цікавих ідей, попри кадрове різномаїття. Колектив залишається небезпечним на зустрічних курсах і сильно залежить від Сане.

По-друге, у лобових зустрічах з лідерами головний тренер Баварії регулярно помилявся з тактикою – найбільш яскравою демонстрацією став матч з Байєром, коли спроба віддзеркалити схему "фармацевтів" спричинила справжню ігрову катастрофу.

Звісно, Баварія залишається грізним суперником, який забиває мінімум два голи за матч. У її складі залишається Кейн, хоча тактика Томаса Тухеля іноді залишає його відрізаним від команди – як у тому ж поєдинку з Байєром. У Мюнхена в теорії все, щоб навіть виграти Ліги чемпіонів, але на практиці саме Арсенал вважається фаворитом протистояння.

Команда Мікеля Артети тримається у чемпіонських перегонах в Англії. І не просто тримається , а лідирує в таблиці з найкращою різницею м'ячів. Загалом, безпрограшна серія "канонірів" у АПЛ нараховує 11 матчів при 10 перемогах (очки відібрав тільки Манчестер Сіті) – на цьому відрізку північні лондонці забили 38 голів при 4 пропущених. Сила!

Як не дивно, основною чеснотою нинішнього Арсенала є оборона. Їхні суперники завдають найменшої кількості ударів з гри з меж штрафного і найрідше проникають у небезпечний радіус. Взнаки даються потужний пресинг, суттєве покращення позиційного захисту та конкретні рішення Мікеля Артети по ходу матчів – показовим став поєдинок з Манчестер Сіті, у якому вдалося тотально засушити гру.

Із позиційним наступом ситуація складніша. З одного боку, північні лондонці забивають величезну кількість голів, стабільно зламуючи "автобуси". Очікувані показники Арсенала говорять про справедливість перемог, але час від часу зустрічається з якісним оборонним блоком – і виникають проблеми. Найяскравішим прикладом став Порту, який нічого не дав створити вдома й мало що дозволив на Емірейтс.

І це при тому, що доля дій "канонірів" на фінальній третині у матчі-відповіді збільшилась вдвічі, а кількість дотиків у штрафному виросла з 4 до 17. У чемпіонаті подібні зустрічі також трапляються – команда помучилась з Ноттінгемом і Брентфордом, хоча поступово суперники почали сипатись. Словом, у підопічних Мікеля Артети трапляються труднощі або зі зламом блоків, або з конвертацією позитивних дій у моменти.

От тільки нинішня Баварія не славиться сильною обороною, та й навряд чи німці закриються в "автобусі". Тим паче, що Томас Тухель ніколи у такий футбол не грав. Подивимось, що він запропонує у чвертьфіналі.

Кадрова ситуація

У Арсенала все стабільно. Усі футболісти готові до зустрічі – навіть Юррієн Тімбер теоретично може з'явитись у заявці. Він вже відновився від травми хрестів і працює за індивідуальною програмою. Звісно ж, ніхто не стане його випускати, однак факт приємний.

Цікаво, чи випустить Мікель Артета нашого Олександра Зінченка. Українець виходив у старті в попередніх двох турах АПЛ, продемонструвавши хороший футбол, але на флангах у Баварії максимально сильні вінгери. Під них коуч "канонірів" останнім часом випускає Ківіора чи Томіясу – ставимо на їхню появу.

У Баварії все складніше. Під питанням залишається участь Ноєйра, Сане та Комана – вони пропускали останні матчі через пошкодження. Kicker повідомляє, що уся трійка повинна бути готовою до поєдинку з Арсеналом, однак наскільки готовою? Також є сумніви щодо участі Мазрауї, адже той прихворів перед грою з Хайденхаймом на вихідних.

Орієнтовні склади на матч Арсенал – Баварія

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу – Райс – Сака, Едегор, Жоржінью, Хаверц – Жезус

Баварія: Нойєр – Кімміх, Упамекано, Де Лігт, Девіс – Лаймер, Горецка – Гнабрі, Мусіала, Коман – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери максимально впевнені у домашній перемозі Арсенала. Експерти очікують того самого. Ми приєднаємось до більшості – Баварія, звісно ж, залишається Баварією, однак нинішню команду Мікеля Артети такими суперниками не злякати. Північні лондонці ледь не за усіма аспектами потужніші за Мюнхен прямо зараз.

Очікувати на якийсь феєричний рахунок не слід. Господарям доведеться йти на жертви при виборі складу – або більше надійності на флангах ціною креативу (тоді вийдуть Ківіор чи Томіясу), або ж посилення атаки ціною надійності позаду (тоді зіграє Зінченко). Будь-яке рішення залишає гостям шанси – саме тому контори не поспішають ставити високі коефіцієнти на прохід Баварії.

Арсенал сильніший, але це буде неймовірно важкий поєдинок. Тим не менш, ставимо на перемогу Зінченка і Ко.

Українець у ЛЧ зробив дубль, якого не було: тренувався з легендами Динамо, грав із Недведом – шалена історія 90-х