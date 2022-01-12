Баварія поступово "очищається" після спалаху коронавірусу у складі.

Відразу 6 гравців перехворіли і вже тренуються у загальній групі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На карантині перебували Нойєр, Упамекано, Річардс, Девіс, Сане та Куассі. Усі вони не мали серйозних симптомів, тому готові до роботи. Наступний матч Баварія проведе 15 січня – виїзд до Кельна.

Нагадаємо, команда Нагельсманна відкрила рік несподіваною поразкою Борусії М (1:2), проте склад мюнхенців був дуже далеким від оптимального.

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