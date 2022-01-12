Бавария получила мощное усиление из лазарета – вернулись сразу 6 игроков
16:33 - Читати українською
Бавария постепенно "очищается" после вспышки коронавируса в составе.
Сразу 6 игроков переболели и уже тренируются в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
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На карантине находились Нойер, Упамекано, Ричардс, Дэвис, Сане и Куасси. Все они не имели серьезных симптомов, потому готовы к работе. Следующий матч Бавария проведет 15 января – выезд в Кельн.
Напомним, команда Нагельсманна открыла год неожиданным поражением Борусии М (1:2), однако состав мюнхенцев был очень далек от оптимального.
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