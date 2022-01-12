Баварія таки може увімкнутись в боротьбу за Ерлінга Холанда, хоча раніше не розглядалась серед головних претендентів.

Мюнхенський клуб контактував з агентом Міно Райолою, який представляє інтереси 21-річного норвежця, повідомляє Bayern&Germany з посиланням на Sport Bild.

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Боротьба за Холанда впливає на Роберта Лєвандовскі. Контракт поляка завершується влітку 2023-го, а переговори про новий Баварія не починає. Потенційний прихід Холанда може означати кінець кар'єри 33-річного Лєвандовскі на Альянц Арені.

Додамо, що у поточному сезоні Холанд провів за Борусію Д 17 матчів, в яких відзначився 19 голами та 6 асистами. Статистика Лєвандовскі – 26 матчів, 31 гол і 3 асисти.

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