Матч Баварія – Уніон було перенесено на кінець січня 2024 року.

Матч 13-го туру Бундесліги між Баварією та Уніоном був запланований на 2 грудня, але не був зіграний через сильний снігопад. Керівництво ліги ухвалило, що в таку погоду приймаюча сторона не могла забезпечити вболівальникам належну безпеку, зокрема прибуття глядачів на стадіон – того дня транспорт у Мюнхені перестав ходити.

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Зрештою гру було прийнято перенести на іншу дату. Як інформує офіційний сайт Баварії, матч мюнхенців з учасником Ліги чемпіонів Уніоном відбудеться 24 січня. Уболівальники зможуть відвідати його за придбаними раніше квитками. Фанати, які не зможуть відвідати гру, можуть повернути квитки й отримати назад свої гроші.

Після 12 зіграних турів Баварія йде другою в турнірній таблиці, поступаючись Байєру 3 очки. Уніон розташувався на останній 18-й сходинці таблиці.

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