Матч 13-го тура Бундеслиги между Баварией и Унионом был запланирован на 2 декабря, но не был сыгран из-за сильного снегопада. Руководство лиги постановило, что в такую погоду принимающая сторона не могла обеспечить болельщикам должную безопасность, в частности прибытие зрителей на стадион – в тот день транспорт в Мюнхене перестал ходить.

Бавария – Унион Берлин: матч официально перенесли из-за погодных условий

В конце концов игру было принято перенести на другую дату. Как информирует официальный сайт Баварии, матч мюнхенцев с участником Лиги чемпионов Унионом состоится 24 января. Болельщики смогут посетить его по приобретенным ранее билетам. Фанаты, которые не смогут посетить игру, могут вернуть билеты и получить назад свои деньги.

После 12 сыгранных туров Бавария идёт второй в турнирной таблице, уступая Байеру 3 очка. Унион расположился на последней 18-й строчке таблицы.

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