Баварія та Уніон Берлін не зіграють у 13 турі чемпіонату Німеччини.

У суботу, 2 грудня, мюнхенці мали приймати на своєму полі берлінський клуб. Втім, зустріч довелося скасувати через сильний снігопад. Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.

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На Альянц Арені поле має підігрів, але головна проблема – безпека і, перш за все, прибуття глядачів. Місцевий громадський транспорт у Мюнхені не ходитиме щонайменше до 12 години дня, а дороги можуть бути перекритими, що ускладнить доступ до стадіону. Тому організована поїздка вболівальників практично неможлива. Керівництво Баварії також занепокоєно тим, що сніг з даху Альянц Арени може впасти на трибуни й травмувати відвідувачів.

Наразі клуби узгоджують нову дату матчу з Німецькою футбольною лігою. Квитки будуть дійсними на перенесену гру.

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