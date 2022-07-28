Офіційний сайт Баварії оголосив про підписання контракту з Адамом Азну. Деталі не розголошуються, але інсайдер Фабріціо Романо писав, що угода з лівим вінгером розрахована до червня 2025 року. До неї включена опція підписання професійного контракту.

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16-річний Іспанець з марокканським корінням є вихованцем каталонської Ла Масії. Футболіст вже переїхав до кампусу молодіжної команди Баварії, а після завершення літніх канікул йому доведеться відвідувати Європейську школу в Мюнхені. "Я дуже радий цьому переходу. З нетерпінням чекаю на можливість продовжити навчання в цьому великому клубі", – заявив Азну.

Адам отримав чудову освіту Ла Масії. Ми дуже раді, що він потрапив у Баварію, і тому факту, що він хоче зробити свої наступні кроки в нашій Академії. Ми впевнені, що він посилить наші молодіжні команди і, перш за все, свій подальший потенціал розвитку", – заявив Хольгер Зайц, спортивний директор мюнхенської Академії.

До речі, на днях Баварія оформила трансфер ще одного вундеркінда, але тепер вже для першої команди. Мюнхенці заплатили Ренну майже 30 млн євро за Матіса Теля, якого називають наступником Лєвандовскі. Крім того, ЗМІ повідомляли, що "рекордмайстер" стежив за 18-річним українцем Єгором Ярмолюком, якого у підсумку підписав Брентфорд.

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