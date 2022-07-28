Официальный сайт Баварии объявил о подписании контракта с Адамом Азну. Детали перехода не разглашаются, но инсайдер Фабрицио Романо писал, что соглашение с левым вингером рассчитано до июня 2025 года. В него включена опция подписания профессионального контракта.

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16-летний испанец с марокканскими корнями является воспитанником каталонской Ла Масии. Футболист уже переехал в кампус молодёжной команды Баварии, а по завершении летних каникул ему придётся посещать Европейскую школу в Мюнхене. "Я очень рад этому переходу. С нетерпением жду возможности продолжить обучение в этом большом клубе", – заявил Азну.

"Адам получил отличное образование Ла Масии. Мы очень рады, что он попал в Баварию, и тому факту, что он хочет сделать свои следующие шаги в нашей Академии. Мы уверены, что он цсилит наши молодёжные команды и, прежде всего, свой дальнейший потенциал развития", – заявил Хольгер Зайц, спортивный директор мюнхенской Академии.

Кстати, на днях Бавария оформила трансфер ещё одного вундеркинда, но теперь уже для первой команды. Мюнхенцы заплатили Ренну почти 30 млн евро за Матиса Теля, которого называют преемником Левандовски. Кроме того, СМИ сообщали, что "рекордмайстер" следил за 18-летним украинцем Егором Ярмолюком, которого в итоге подписал Брентфорд.

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