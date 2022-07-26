Маттейсу Де Лігту поки що важко звикнути до вимог тренерського штабу Баварії. 22-річний центральний захисник ледве витримує звичні навантаження чемпіонів Німеччини.

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"Я поговорив з Де Лігтом після тренування. Він сказав мені, що це заняття було найважчим для нього за останні чотири роки. Це тренування, звичайно, було складним, але не настільки", – цитує подив Юліана Нагельсманна La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Де Лігт останні три сезони провів у Ювентусі, де так і не виправдав очікувань. Нідерландський центрбек обійшовся Баварії в 70 мільйонів євро, а ще 10 мільйонів мюнхенці заплатять бонусами.

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