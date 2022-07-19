Баварія збирається серйозно підчистити склад, відмовившись від ряду сильних виконавців. Зокрема, за інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, "рекордмайстер" готовий продати Бенжамена Павара – за чемпіона світу німці бажають отримати не менше 35 мільйонів євро.

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Крім того, мюнхенський клуб відкритий до пропозицій щодо Марселя Забітцера, Кріса Річардса, Джошуа Зіркзеє, Буна Сарра та Ньянзу Куасі. На цій четвірці Баварія збирається заробити від 40 до 50 мільйонів євро. При цьому повідомляється, що Річардс має усну домовленість з Крістал Пелас, а за Зіркзеє ведуть боротьбу Аякс та ПСВ – від них німці очікують 10-15 мільйонів євро. Штутгарт теж намагався вступити в перемовини, однак клуб відлякує висока зарплатня нідерландця (2,5 мільйони євро на рік).

Вочевидь, розпродаж пов'язаний із підписанням Маттейса Де Лігта. Баварії довелося викласти за нього рекордну суму. Офіційна презентація центрбека відбудеться вже сьогодні.

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