Баварія вирвала перемогу над РБ Лейпциг, перервавши серію невдалих поєдинків. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – РБ Лейпциг на "Футбол 24".

Перший гол у грі вдалось забити лише після перерви – Кейн отримав передачу від Мусіали та точно пробив у дальній кут. РБ Лейпциг міг швидко відігратись, але Нойєр майстерно зупинив фактично 100-відсоткову нагоду Шешка.

Баварія вирвала перемогу над РБ Лейпциг: дубль Кейна, реакція на рішення попрощатися з Тухелем, грандіозний ювілей

Втім, словенець таки забив. Ольмо віддав на Шешка в штрафному, а його удар намагався заблокувати Горецка – рикошет дезорієнтував Нойєра. Але Баварія вирвала перемогу – Кейн у компенсований час класно пробив з льоту.