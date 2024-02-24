Баварія – РБ Лейпциг – 2:1 – відео голів та огляд матчу
23:26 - Читать на русском
Баварія вирвала перемогу над РБ Лейпциг, перервавши серію невдалих поєдинків. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – РБ Лейпциг на "Футбол 24".
завершено
56’ Харрі Кейн
90+1’ Харрі Кейн
Беньямін Шешко 70’
56’ Харрі Кейн
70’ Беньямін Шешко
90+1’ Харрі Кейн
Перший гол у грі вдалось забити лише після перерви – Кейн отримав передачу від Мусіали та точно пробив у дальній кут. РБ Лейпциг міг швидко відігратись, але Нойєр майстерно зупинив фактично 100-відсоткову нагоду Шешка.
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Втім, словенець таки забив. Ольмо віддав на Шешка в штрафному, а його удар намагався заблокувати Горецка – рикошет дезорієнтував Нойєра. Але Баварія вирвала перемогу – Кейн у компенсований час класно пробив з льоту.
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