"Містяни" зіграють проти Тоттенхема, сьогодні, 14 травня. У разі перемоги команда Пепа Гвардіоли очолить турнірну таблицю і посуне Арсенал на другу сходинку.

Гвардіола вважає, що Тоттенхем вирішить долю чемпіонства АПЛ: "Якщо Ман Сіті зіграє розслаблено – буде велика помилка"

Фанати "канонірів" о другій ночі прийшли до готелю Манчестер Сіті. Ультрас запускали феєрверк, намагаючись таким чином зашкодити сну гравцям "містян".

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

Нагадаємо, Арсенал наразі лідирує у турнірній таблиці з 86 очками. Манчестер Сіті відстає на один пункт і перебуває на другому місці.

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