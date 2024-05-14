Фанати Арсенала пішли на зухвалий крок, щоб дестабілізувати Манчестер Сіті перед грою з Тоттенхемом – відео витівки
Вболівальники Арсенала влаштували фаєр шоу біля готелю Манчестер Сіті.
"Містяни" зіграють проти Тоттенхема, сьогодні, 14 травня. У разі перемоги команда Пепа Гвардіоли очолить турнірну таблицю і посуне Арсенал на другу сходинку.
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Фанати "канонірів" о другій ночі прийшли до готелю Манчестер Сіті. Ультрас запускали феєрверк, намагаючись таким чином зашкодити сну гравцям "містян".
Нагадаємо, Арсенал наразі лідирує у турнірній таблиці з 86 очками. Манчестер Сіті відстає на один пункт і перебуває на другому місці.
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