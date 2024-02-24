Минулий тиждень у Мюнхені був украй напруженим. Очікувалося, що Томас Тухель втратить роботу. Керівництво клубу ухвалило трохи інше рішення. Тренер має допрацювати цей сезон, після чого Баварія піде на перезавантаження. Утім, Тухеля такий сценарій не задовольнив. Він використав таку позицію, щоб себе захистити. Мовляв, таким рішенням клуб визнав, що провина за нинішні проблеми лежить не на тренері. Принаймні не лише на ньому.

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РБ Лейпциг своє перезавантаження почав у минуле міжсезоння. Щоправда, тренера воно не зачепило. Довіра до Марко Розе зберігається навіть попри не зовсім стабільні результати. Просто численним новачкам поки важко зробити команду грандом бодай на рівні Бундесліги. Однак "бики" однаково залишалися дуже серйозним іспитом для Баварії, від якої чекали реакції на повідомлення про майбутнє прощання з Тухелем. Символізму додавав той факт, що це був 1000-й домашній матч команди в рамках Бундесліги. Це унікальне досягнення.

Початок дав марну надію, що Мюнхен скинув психологічний тиск. Вже на 5-й хвилині мав забивати Кейн після закидання Геррейру. Голкіпер з допомогою стійки врятував РБ Лейпциг. Підопічні Марко Розе навіть не намагалися гостро відповідати. Схоже, вони запланували хоча б відзахищатися. Стратегія працювала, хоч і не без проблем. Баварія загрузла в такій в'язкій грі. Хоча було два спалахи – коли Сане змарнував чудову передачу на хід від Мусіали і коли Кейн намагався пробити через себе.

Баварія таки досягла свого на початку другого тайму. Знову асистентом був Мусіала, але цього разу вибрав кращого адресата – Харрі Кейна. Англієць забив свій 26-й гол у нинішньому розіграші Бундесліги. Оскільки господарів повели в рахунку, РБ Лейпциг довелося атакувати. Виявилося, що в "биків" це чудово виходить. Аж шкода, що вони так довго терпіли. Майже відразу Шешко міг зрівнювати. Словенець організував собі побачення з Нойєром, а досвідчений голкіпер зробив просто феноменальний сейв.

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Надалі гру вели вже гості, створюючи момент за моментом. На 70-й хвилині оборона Баварії не впоралася. Ольмо добряче покрутив опонентів, але бити по воротах довірив Шешко. Горецка спробував заблокувати, чим лише допоміг форварду. Рикошет не залишив Нойєру жодних шансів врятувати ворота. Решту ігрового часу команди обмінювалися атаками без гостроти. Зрештою, все вирішив гол у компенсований час. М'яч від Шупо-Мотінга відскочив до Кейна, який ефектним ударом відправив його у сітку.

Баварія вирвала перемогу в своєму ювілейному матчі та не дозволила леверкузенському Байєру піти у відрив. РБ Лейпциг вперше програв мюнхенцям під керівництвом Марко Розе. "Бики" залишаються п'ятими й ризикують ще більше віддалитися від зони Ліги чемпіонів.