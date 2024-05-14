Київський клуб, який напередодні офіційно отримав путівку у кваліфікацію ЛЧ, продовжує пошуки стадіону для домашніх поєдинків у єврокубках.

Базовим містом для проведення кваліфікаційних ігор Ліги чемпіонів для Динамо стане Люблін, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Динамо визначається з місцем проведення домашніх матчів в єврокубках – обирають з-поміж тьох варіантів

За інформацією джерела, перемовини між сторонами у стадії завершення.

Зазначається, що стадіон і місто групового етапу буде залежати від ваги турніру (ЛЧ/ЛЄ/ЛК), адже люблінських 15 500 місць для Ліги чемпіонів замало. У такому випадку будуть розглядатися німецькі варіанти.

Нагадаємо, Шахтар у поточному сезоні проводив свої єврокубкові поєдинки на стадіоні німецького Гамбурга.

До слова, раніше ЗМІ, окрім Польщі, називали також пріоритетними для Динамо містами Бухарест (Румунія) і Кишинів (Молдова).

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