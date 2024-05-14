Динамо отримало ще один варіант для проведення матчів Ліги чемпіонів – у разі успіху кияни підуть шляхом Шахтаря
Київський клуб, який напередодні офіційно отримав путівку у кваліфікацію ЛЧ, продовжує пошуки стадіону для домашніх поєдинків у єврокубках.
Базовим містом для проведення кваліфікаційних ігор Ліги чемпіонів для Динамо стане Люблін, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.
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За інформацією джерела, перемовини між сторонами у стадії завершення.
Зазначається, що стадіон і місто групового етапу буде залежати від ваги турніру (ЛЧ/ЛЄ/ЛК), адже люблінських 15 500 місць для Ліги чемпіонів замало. У такому випадку будуть розглядатися німецькі варіанти.
Нагадаємо, Шахтар у поточному сезоні проводив свої єврокубкові поєдинки на стадіоні німецького Гамбурга.
До слова, раніше ЗМІ, окрім Польщі, називали також пріоритетними для Динамо містами Бухарест (Румунія) і Кишинів (Молдова).
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