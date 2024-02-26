В понедельник, 26-го февраля, Бавария на своём официальном сайте объявила о назначении Эберля на пост спортивного директора клуба. Сообщается, что 50-летний специалист приступит к своим новым обязанностям с 1 марта.

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Эберль подписал контракт с мюнхенским клубом до июня 2027 года. Ранее он работал на аналогичной должности в РБ Лейпциг, которую покинул из-за "эмоционального выгорания". Несмотря на уход от дел, Макс остался на контракте у "быков" – по этой причине Бавария была вынуждена заплатить РБ Лейпциг компенсацию за специалиста в размере 4,5 млн евро.

"Все свое детство и юность я провел в Баварии и в Мюнхене, поэтому для меня сейчас нечто особенное – вернуться в клуб, где всё началось, в новой роли. Работа спортивного директора – это серьезный вызов, который я приму с большим уважением и смирением, но с еще большим предвкушением. Вместе со всеми здесь я хотел бы сделать всё возможное, чтобы Бавария продолжала добиваться успеха в будущем и приносить радость своим болельщикам", – отметил Эберль.

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