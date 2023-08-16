"Чи не шкодую, що поїхав з Шахтаря? Спочатку було дуже прикро, що мене не викликали до команди U-19 донеччан.

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Я не знав, що робити далі, як бути. Але вже за пів року після цього я потрапив до Борусії. Зараз я розумію, що поки що у моєму житті не було нічого кращого, ніж є зараз. Якби я повернувся до Шахтаря, то не досяг би того, тих результатів, які маю сьогодні.

Грати за збірну України – це моя мрія. Але поки що ніхто щодо цього зі мною не контактував. Мені залишається працювати та доводити своє бажання бути викликаним до юнацької збірної України", – сказав Данило в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Кревсун – вихованець Шахтаря. У вересні 2022-го він перейшов до клубу Пройсен з міста Мюнстер, звідки у січні 2023-го перебрався у Борусію Д.

До слова, Данило вже встиг забити свій перший гол у сезоні – у першому турі молодіжної першості він допоміг Борусії Д U-19 здолати Байєр U-19. Цікаво, що ворота леверкузенців захищав вихованець Динамо Олександр Петренко.

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