У неділю 18-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Баварія – Вердер – 0:1

Гол: Вайзер, 59

Борусія М – Аугсбург – початок матчу о 18:30

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Баварія перед матчем з Вердером відставала від Баєра на 7 очок, але мала 2 гри у запасі. Мюнхенці планували здобути планову перемогу за підтримки своїх уболівальників, але зіткнулись з потужним опором суперника. Бременці могли забивати вже на початку матчу – Нойєр зреагував на удар низом від Стаге.

В середині тайму Вайзер з далекої відстані цілив у дев'ятку, але знову кіпер "Ротен" був на висоті (в прямому і переносному значенні). За мить Н'їнмах таки вивів гостей вперед – VAR угледів порушення правил під час взяття воріт і врятував честь Баварії. Господарі виглядали доволі беззубо – можна згадати хіба удар Упамеакано низом, з яким без проблем впорався Цеттерер.

По перерві Вердер забив вдруге – цього разу без порушення. Вайзер не дозволив м'ячу вийти за лінію після навісу з центра поля, промчав правим флангом до штрафного, накрутив захисника, змістився ближче до центру і гарматним ударом пробив під поперечину без шансів для Нойєра.

Тухель відповів трьома замінами, максимально наситивши напад і оголивши тил. Мало бути цікаво, але все завершилось мінімальною поразкою. Як наслідок, Баварія з 41 очком залишилась другою, а Вердер піднявся на 12 місце, набравши 20 пунктів.

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