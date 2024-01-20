У суботу у 18-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Кельн – Борусія Д – 0:4

Голи: Мален, 12, 61, Фюлькруг, 58 (п.), Мукоко, 90+2

Фрайбург – Хоффенхайм – 3:2

Голи: Хьолер, 37, Гріфо, 55, Шаллай, 85 – Вегхорст, 57, Байєр, 77

Вилучення: Гульде, 82 (Фрайбург, друга жовта картка)

Дармштадт – Айнтрахт – 2:2

Голи: Юстван, 67, Вільгельмссон, 90+5 – Нкунку, 33, Кнауфф, 51

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:1

Голи: Єнц, 45+2 (аг.) – Черни, 7

Бохум – Штутгарт – 1:0

Гол: Беро, 50

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Дортмундська Борусія на виїзді розгромила Кельн. Підопічні Едіна Терзіча не мали проблем з відвертим аутсайдером Бундесліги, відвантаживши у ворота "цапів" чотири сухих м'ячі. "Джмелі" залишились п'ятими, але зрівнялись за очками з РБ Лейпциг, який свій поєдинок проведе пізніше.

Справжнє божевілля влаштували Фрайбург і Хоффенхайм. Команди на двох забили 5 голів, зберігаючи інтригу протягом всієї гри. За 8 хвилин до завершення матчу рахунок був рівним – 2:2. Гульде за другу жовту картку залишив Фрайбург у меншості, однак господарям навіть у такому становищі вдалось забити третій гол і вирвати перемогу у амбітного суперника.

Айнтрахт, який святкував перемоги в останніх двох матчах, на виїзді оступився з найгіршою командою чемпіонату – Дармштадтом. "Орли" вийшли вперед в середині першого тайму, а по перерві подвоїли перемогу і вирішили, що гра зроблена. Однак, іншої думки був суперник, якому нічого було втрачати. Спочатку новачок Юстван забив дебютний гол за нову команду, а вже у доданий час Вільгельмссон вкрав у Айнтрахта два очки, здобувши такий необхідний бал.

У ще одному поєдинку Хайденхайм розійшовся миром з Вольфсбургом. Забивали лише "вовки": Черни на початку зустрічі і Єнц у власні ворота за мить до свистка на перерву.

Матч Бохума та Штутгарта ознаменувався скандалом. Перша половина минула без голів, а другий тайм розпочався майже за годину – організатори весь цей час намагались вмовити ультрас швабів прибрати заборонену атрибутику. Зрештою, гру відновили – пауза пішла на користь господарям, які одразу ж вийшли вперед. Цей гол став єдиним у матчі. Штутгарт зазнав сенсаційної поразки – вже другої поспіль – і помітно загальмував у боротьбі за Салатницю.

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