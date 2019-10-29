Баварія на останніх хвилинах врятувалася від фіаско в матчі Кубка Німеччини проти представника Другої Бундесліги

В рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини Бохум поступився Баварії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Бохум – Баварія – 1:2

Голи: Девіс, 36 (аг.) – Гнабрі, 83, Мюллер, 89

Вилучення: Белла-Кочап, 88 (червона картка, Бохум)

Аутсайдер Другої Бундесліги Бохум на своєму полі приймав чемпіона Німеччини – Баварію. Цікаво, що мюнхенці, які на кубковий матч виставили свій чи не найсильніший склад, пропустили першими. Але про все по порядку.

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Вже у перші п’ять хвилин господарі змарнували дві прекрасні нагоди вийти вперед: у Сімона Цоллєра не вдався удар з перспективної позиції, а з пострілом Данні Блума впорався Мануель Нойєр. В середині тайму не скористались своїми шансами баварці Кінгслі Коман та Корентен Толіссо. А на 36-й хвилині канадський легіонер Баварії Альфонсо Девіс шокував своїх одноклубників, зрізавши м’яч у власні ворота.

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На початку другого тайму на полі з’явився рекордсмен і найкращий голеадор баварців Роберт Лєвандовскі, проте і йому ніяк не вдавалось розпакувати ворота господарів. В повітрі пахло сенсацією, аж поки на 83-й хвилині своє слово не сказав Серж Гнабрі, який відгукнувся на простріл Йозуа Кімміха у штрафний майданчик і пробив у правий нижній кут воріт.

Футболісти Бохума, які вже мало не повірили у чудо, опустили руки і заробили спочатку вилучення, а за хвилину до закінчення матчу і другий гол у свої ворота – Томас Мюллєр скористався пасом Кінгслі Комана і з меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок у матчі.

Важка, але справедлива перемога Баварії на класі — мюнхенці крокують далі, а Бохум залишається з високо піднятою головою.

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