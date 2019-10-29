Гьотце може зіграти у Кубку Німеччини, незважаючи на перелом

Навіть травма не заважає гравцю дортмундської Борусії Маріо Гьотце демонструвати жагу до футболу та відданість своїй команді.

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце готовий зіграти у матчі 2-го раунду Кубка Німеччини проти однойменного клубу з Менхенгладбаха. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Instagram.

Гьотце травмувався в матчі проти Шальке

Здавалося б, що тут особливого? Справа в тому, що гравець зазнав травми руки у матчі 9-го туру Бундесліги проти Шальке (0:0). Його замінили на 58-й хвилині матчу і він одразу ж поїхав до найближчої лікарні для проходження обстеження.

"У мене діагностували перелом руки і розтягнення зв'язок на лівому зап'ясті. Проте я можу зіграти завтра. Ми повинні боротися, щоб вийти в наступний раунд Кубка Німеччини", – написав Гьотце у соціальній мережі Instagram.

Матч Кубка Німеччини між дортмундцями і менхенгладбахцями відбудеться завтра, 30 жовтня, о 21:45.

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