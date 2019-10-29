Бавария на последних минутах спаслась от фиаско в матче Кубка Германии против представителя Второй Бундеслиги

В рамках 1/16 финала Кубка Германии Бохум уступил Баварии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/16 финала

Бохум – Бавария – 1:2

Голы: Девис, 36 (аг.) – Гнабри, 83, Мюллер, 89

Удаление: Белла-Кочап, 88 (красная карточка, Бохум)

Аутсайдер Второй Бундеслиги Бохум на своем поле принимал чемпиона Германии – Баварию. Интересно, что мюнхенцы, которые на кубковый матч выставили свой едва ли не самый сильный состав, пропустили первыми. Но обо всем по порядку.

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Уже в первые пять минут хозяева потеряли два прекрасных момента выйти вперед: у Симона Цоллера не удался удар с перспективной позиции, а с выстрелом Данни Блума справился Мануэль Нойер. В середине тайма не воспользовались своими шансами баварцы Кингсли Коман и Корентен Толиссо. А на 36-й минуте канадский легионер Баварии Альфонсо Дэвис шокировал своих одноклубников, срезав мяч в собственные ворота.

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В начале второго тайма на поле появился рекордсмен и лучший голеадор баварцев Роберт Левандовски, однако и ему никак не удавалось распаковать ворота хозяев. В воздухе пахло сенсацией, пока на 83-й минуте свое слово не сказал Серж Гнабри, который откликнулся на прострел Йозуа Киммиха в штрафную и пробил в правый нижний угол ворот.

Футболисты Бохума, которые уже почти поверили в чудо, опустили руки и заработали сначала удаление, а за минуту до окончания матча и второй гол в свои ворота – Томас Мюллер воспользовался пасом Кингсли Комана и из пределов штрафной установил окончательный счет в матче.

Тяжелая, но справедливая победа Баварии на классе – мюнхенцы идут дальше, а Бохум остается с высоко поднятой головой.

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