Як повідомляє Sport1, майбутнє Бенжамена Павара в Баварії залишається туманним. Менеджери клубу поки не знають, що робити з французом перед початком сезону, однак Юліан Нагельсманн виступає за те, щоб залишити чемпіона світу в Мюнхені.

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Головний тренер "рекордмайстера" бажає, аби Павар створив конкуренцію Нуссаіру Мазрауї на позиції правого фулбека. Крім того, він хоче мати глибину складу в центрі захисту. Бенжамен бажає грати саме в центрі, а відхід Нікласа Зюле в дортмундську Боруссію дозволив би це – втім, нещодавній прихід Маттейса де Лігта, ймовірно, обмежить ігровий час француза.

Керівництво Баварії поки не знає, що робити у разі серйозного інтересу до француза, оскільки думки про 26-річного гравця розходяться. Боси бажають отримати гідну суму за трансфер, але у випадку відсутності покупця вони все одно були б раді залишити Павара.

Тим часом агент Джозеф Мохан шукає варіанти й все частіше дивиться у бік Англії. Це призвело до того, що кілька днів тому захисника запропонували Челсі та Манчестер Юнайтед. На даний момент червоні дияволи не зацікавлені в ньому, а от "пенсіонери" відгукнулись на пропозицію – лондонці після провалу з Жюлем Кунде та втрати Рюдігера й Крістенсена вважають Павара найкращим варіантом

Втім, сторони все ще далекі від перемовин. Навіть якщо Челсі чи МЮ зроблять крок, їм треба буде переконати керівництво Баварії, адже остаточного рішення по чемпіону світу в клубі поки не прийняли.

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