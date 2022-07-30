Баварія та РБ Лейпциг весело розіграли Суперкубок Німеччини-2022. Рахунок і огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Суперкубок Німеччини-2022

РБ Лейпциг – Баварія – 3:5

Голи: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пен), Ольмо, 89 – Мусіала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8

Вперше з 2018 року дортмундська Борусія не зіграла у матчі за Суперкубок – місце "джмелів" зайняв РБ Лейпциг, який виграв Кубок Німеччини 2021/22 (перший трофей в історії клубу). Юліан Нагельсманн і його оновлена Баварія протистояли колишній команді тренера, з якої той рік тому і переїхав у Мюнхен.

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Баварія вчиться грати без Роберта Лєвандовскі, який захотів нових викликів та поїхав у Барселону. Садьйо Мане вийшов із перших хвилин і склав атакувальне тріо разом із Мюллєром та Гнабрі. Садьйо і Серж грали на флангах атаки, Томас – у центрі, але ця трійка періодично змінювала позиції. Інші літні новачки мюнхенців – Де Лігт, Мазрауї та Гравенберх – розпочали поєдинок у запасі.

Старт гри був спокійним і без моментів, а на 8-й хвилині Мануель Нойєр на рівному місці ледь не привіз проблеми. Кіпер у своєму стилі далеко вийшов з воріт, але не встиг до м'яча. Його випередив Нкунку, проте лідер Лейпцига не зумів пробити з гострого кута.

Чи не перший момент завершився голом. Його автором став Джамал Мусіала. "Бики" невдало вийшли з оборони – Ернандес перехопив м'яч у чужому штрафному, а 19-річний хавбек поклав м'яч у кут воріт Гулачі.

Підопічні Тедеско блискавично відігралися, але гол Нкунку скасували через офсайд. Суперечливий епізод – м'яч міг потрапити до француза від Гнабрі (в такому разі положення поза грою не було), але VAR став на бік Баварії. Окрім цього моменту, більше в атаці РБ Лейпциг нічого не створював – "ротен" контролювали гру.

І на 31-й хвилині гості (а матч проходив на домашній арені "биків") подвоїли свою перевагу. Мусіала віддав урозріз на Гнабрі, той покотив вздовж лінії воротарського на Мане. Садьйо спокійно пробив у напівпорожні ворота повз Гулачі. Перший гол сенегальця у футболці Баварії в офіційному матчі.

Не забарився і третій м'яч. Мусіала обігрався з Мюллєром і викотив на Павара. Француз метрів з 10-ти довів рахунок до розгромного. Доля Суперкубка була визначена ще в першому таймі. Здавалося.

По перерві підопічні Доменіко Тедеско могли скоротити відставання, однак поперечина зіграла за Мюнхен після удару Андре Сілви. Але після удару Хальстенберга м'яч таки влетів у сітку. Захисник у першому таймі двічі провалився, коли забивала Баварія, а на 59-й хвилині головою замкнув подачу Нкунку. М'яч перелетів Нойєра і опинився в сітці.

Але видимість інтриги жила недовго. Гулачі врятував після удару Мюллєра, а проти добивання Гнабрі нічого вдіяти вже не міг. Тут же замість Мюллєра вийшов Гравенберх – ще один офіційний дебют. Згодом вийшов і Де Лігт.

РБ Лейпциг зумів скоротити відставання – Нкунку реалізував пенальті за фол проти Ольмо. Мане міг оформити хет-трик, проте два м'ячі сенегальця скасували через офсайд. На 89-й хвилині стало гаряче – Ольмо забив третій гол "биків", відродивши інтригу ударом з-під Де Лігта. Лейпцигу варто віддати належне за характер, але команда Нагельсманна виявилася сильнішою. Феноменальна реалізація від обох команд – забили чи не більше, ніж створили. Крапку на 90+8 хвилині поставив Сане, який втік у контратаку і завершив її.

У підсумку 3:5 – Баварія і без Лєвандовскі підтвердила статус головного фаворита Бундесліги. Суперкубок Німеччини-2022 їде в Мюнхен – 10-й трофей в історії клубу.

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