Как сообщает Sport1, будущее Бенжамена Павара в Баварии остается туманным. Менеджеры клуба пока не знают, что делать с французом перед началом сезона, однако Юлиан Нагельсманн выступает за то, чтобы оставить чемпиона мира в Мюнхене.

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Главный тренер "рекордмейстера" желает, чтобы Павар создал конкуренцию Нуссаиру Мазрауи на позиции правого фулбека. Кроме того, он хочет иметь глубину состава в центре защиты. Бенжамен хочет играть именно в центре, а уход Никласа Зюле в дортмундскую Боруссию позволил бы это – впрочем, недавний приход Маттейса де Лигта, вероятно, ограничит игровое время француза.

Руководство Баварии пока не знает, что делать в случае серьезного интереса к французу, поскольку мнения о 26-летнем игроке расходятся. Боссы желают получить достойную сумму за трансфер, но в случае отсутствия покупателя они все равно были бы рады оставить Павара.

Между тем, агент Джозеф Мохан ищет варианты и все чаще смотрит в сторону Англии. Это привело к тому, что несколько дней назад защитника предложили Челси и Манчестер Юнайтед. На данный момент "красные дьяволы" не заинтересованы в нем, а вот "пенсионеры" откликнулись на предложение – лондонцы после провала с Жюлем Кунде считают Павара лучшим вариантом

Впрочем, стороны всё еще далеки от переговоров. Даже если Челси или МЮ сделают шаг, им предстоит убедить руководство Баварии, ведь окончательного решения по чемпиону мира в клубе пока не приняли.

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