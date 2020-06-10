Баварія переграла Айнтрахт і вийшла у фінал Кубка Німеччини – класні Перішіч і Мюллєр, кров Кімміха, дуже різні тайми

Мюнхенці вдома впоралися з гостями з Франкфурта (2:1) і продовжили боротьбу за трофей.

Кубок Німеччини, півфінал

Баварія – Айнтрахт – 2:1

Голи: Перішіч, 14, Лєвандовскі, 75 – Да Коста, 70

Баварія мчить до "золотого дублю". У Бундеслізі все зрозуміло – 7 очок гандикапу за 4 тури до фінішу. Друге завдання для мюнхенців – підняти над головою Кубок Німеччини. Сьогодні рекордмайстер зіграв у новій формі, яку нещодавно презентували. Айнтрахт – відомий кубковий боєць. Нещодавно "орли" двічі поспіль виходили у фінал покаля та обігрували там Баварію.

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На звітний поєдинок Гансі Флік вийшов зі всіма найсильнішими, а от Аді Хюттер виставив дуже обережний склад з сімома гравцями орієнтованими на оборону. Наставник франкфуртців розумів, за яким сценарієм проходитиме гра. І не помилився – суперник тотально володів м'ячем, а сам Айнтрахт в першому таймі вкрай рідко переходив середину поля.

Баварія могла відкрити рахунок вже в дебюті зустрічі – Мюллєр головою замкнув подачу з кутового, однак Кор вибив м'яч на лінії воріт. Неймовірно активним був Перішіч, який брав участь у кожній атаці та виконував гострі простріли з лівого флангу.

На 14-й хвилині мюнхенці все ж організували класну результативну атаку. Нойєр ногами вибив точно на Комана, той перевів на Лєвандовскі. Мюллєр підхопив м'яч і акуратно накинув на голову Перішічу – хорват в ефектному стрибку "ластівкою" забив заслужений гол.

Баварія почувалася дуже комфортно – навіть центрбек Алаба пресингував чужого воротаря. Лєвандовскі все ніяк не міг завдати акцентованого удару, а класні атаки лівим флангом продовжувалися. Перішіч вмикав дриблінг і дуже добре взаємодіяв з Девісом. Канадець теж не відставав у активності.

Іван і Альфонсо почергово виводили на удар Лєвандовскі та Комана, а ті дивом не влучали у ціль. Коли Роберт нарешті налагодив приціл – на заваді став Трапп. Перший тайм завершився мінімальною перемогою Баварії.

По перерві Айнтрахт активізувався та відвів гру від власних воріт – за перші 15 хвилин Баварія жодного разу не вдарила по воротах. Але й сам Франкфурт мало що міг створити. Пішов рваний футбол: багато замін, закривавлений Кімміх (йому наступили на вухо) і мінімум гостроти. Флік вирішив поекспериментувати – випустив на лівий фланг оборони Лукаса Ернандеса, а Девіс почав грати вінгера.

Ці два футболісти стали антигероями на 70-й хвилині, коли Айнтрахт зрівняв рахунок. Чендлер прострілив з лівого флангу, Камада грамотно притримав м'яч у штрафному майданчику та відпасував на Да Косту. Латераль гостей увірвався між Лукасом і Девісом, скористався їхньою пасивністю та розстріляв ворота. Несподівані 1:1 протрималися недовго.

Баварія активізувалася, побігла в атаку та відновила переможний рахунок. Чудовий розіграш за участю Мюллєра, Горетцки, Девіса та Кімміха завершився голом Лєвандовскі. Айнтрахт непогано провів кінцівку зустрічі, нав'язав боротьбу, але відігратися не зумів. У компенсований час одіозний Хінтереггер грубо штовхнув Алькантару, внаслідок чого виник конфлікт. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів – 2:1.

Баварія вийшла у фінал Кубка Німеччини, де зіграє 4 липня на Олімпіаштадіоні. Суперником стане Байєр, який вчора спокійно переміг Саарбрюкен. Сьогодні визначився ще один нюанс. Оскільки національний кубок виграє Баварія або Байєр – сьоме місце Бундесліги гарантує путівку в Лігу Європи.

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