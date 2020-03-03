Баварія нервово пройшла Шальке в Кубку Німеччини, божевільна сенсація з 5 відбитими пенальті від голкіпера з 4 дивізіону

Мюнхенці не без проблем перемогли в Гельзенкірхені та вийшли у півфінал Кубка Німеччини. Однак справжній вогонь був у Фьольклінгені, де скромний Саарбрюкен вибив Фортуну.

Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Шальке – Баварія – 0:1

Гол: Кімміх, 40

Саарбрюкен – Фортуна – 1:1 (по пенальті – 7:6)

Голи: Янічке, 31 – Йоргенсен, 90

Нереалізований пенальті: Хеннінгс, 83 (Ф)

Гансі Флік виставив на кубковий матч потужний склад, але вирішив поекспериментувати в центрі оборони. Через травми Зюле, Лукаса та Боатенга у старті Баварії не було жодного номінального центрбека – позиції закрили Алаба та Кімміх.

Поєдинок значно гостріше розпочав Шальке. Саме господарі створили перші моменти. Шьопф трішки недокрутив ударом під дальню стійку, а Бургшталлєр зачепився за винос голкіпера, але пробив слабко. Капітан "кобальтових" за дебютні 20 хвилин міг забивати тричі.

Маккенні справа проскочив двох опонентів і вирізав класний пас у штрафний майданчик – удар Бургшталлєра від газону взяла на себе поперечина. Форвард навіть проштовхнув м'яч у ворота після відмінного рейду Матондо на контратаці, однак арбітри зафіксували мікроскопічний офсайд.

Баварія контролювала м'яч, але тривалий час не могла прорватися до володінь Шуберта (тренерський штаб Шальке залишив літнього новачка Баварії Алєкса Нюбеля в запасі). Господарі грамотно стримували суперника середнім блоком.

Після скасованого гола нарешті пішли моменти. Горетцка двічі не влучив ціль, Мюллєр бахнув над поперечиною, а Павар видав бліду копію свого шедевру з ЧС-2018. Найбільше голкіперу довелося попрацювати в ситуації з ударом Тодібо – захисник незграбно пробив на власних воротах.

Наприкінці першого тайму Баварія все ж втілила свою ігрову перевагу в гол. Коутінью з кутового подав на ближню стійку, Бургшталлєр вибив прямо на Кімміха, а той ефектно поклав м'яч у протилежний кут. Так мюнхенці повели в рахунку.

Coutinho brilliantly picks out kimmich from the corner which leads to Bayern’s breakthrough goal pic.twitter.com/2FJinu0tee — Coutinho Stuff (@PC10Stuff) March 3, 2020

На трибунах знову не було спокійно. Активні фани продовжили боротися з тиском. "Якщо ми вивішаємо слово "син хвойди", ви припините грати і просто дочекаєтеся пенальті?" – йшлося на банерах вболівальників Шальке. Відсилка до суботнього протесту футболістів Баварії, які влаштували цирк у матчі з Хоффенхаймом після образ Дітмара Хоппа.

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По перерві Баварія продовжила володіти м'ячем і будувати затяжні атаки. Тоді як Шальке відповідав різкими контрвипадами. Коутінью підкрученим ударом влучив у каркас воріт, постріл Гнабрі в ближньому куті парирував Шуберт, ще дві яскраві спроби Горетцки (бив через себе та впритул) полетіли в молоко. А Томас Мюллєр так подав кутовий...

Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

"Кнаппен" могли повернутися в гру, якби реалізували грандіозний шанс зі швидкою атакою. Матондо знову об'їхав оборону Баварії на велосипеді та ідеально вивів майже на порожні ворота Рамана – бельгієць першим дотиком після виходу на заміну все запоров.

Шальке позиційно оборонявся, але мав кращі шанси забити: чергова контра на швидких ногах Матондо, груба помилка Кімміха, вихід на ударну позицію Грегоріча. Кінцівка матчу видалася нервовою, але Баварія втримала мінімальну перемогу та вийшла у півфінал Кубка Німеччини.

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В іншому матчі ігрового дня трапилася сенсація – представник Південно-Західної Регіональліги вибив команду Бундесліги. Саарбрюкен у фантастичному матчі переграв дюссельдорфську Фортуну. Андердог забив у першому таймі та зберігав переможний рахунок до останніх хвилин. Далі – драма.

Фортуна заробила пенальті, але Хеннінгс його не реалізував. На фінальний кутовий до штрафного майданчика прийшов голкіпер Фортуни – він виграв повітря та виконав асист на Йоргенсена! Дюссельдорф перевів гру в овертайм. Там голів не було, настала черга післяматчевих пенальті.

Команди пробили по 10 разів! Воротар Саарбрюкена парирував 4 удари з 11-метрової позначки в серії (загалом у матчі він взяв 5 пенальті) та приніс скромному колективу з четвертого дивізіону путівку в півфінал Кубка Німеччини! Раніше команди з такої трясовини ніколи не добиралися так високо в турнірі. Божевілля! Ім'я героя – Даніель Батц.