Бавария обыграла Айнтрахт и вышла в финал Кубка Германии – классные Перишич и Мюллер, кровь Киммиха, очень разные таймы

Мюнхенцы дома справились с гостями из Франкфурта (2:1) и продолжили борьбу за трофей. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, полуфинал

Бавария – Айнтрахт – 2:1

Голы: Перишич, 14, Левандовски, 75 – Да Коста, 70

Бавария мчится к "золотому дублю". В Бундеслиге все понятно – 7 очков гандикапа за 4 тура до финиша. Следующая задача для мюнхенцев – поднять над головой Кубок Германии. Сегодня рекордмайстер сыграл в новой форме, которую недавно презентовали. Айнтрахт – известный кубковый боец. Недавно "орлы" дважды подряд выходили в финал покаля и обыгрывали там Баварию.

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На отчетный поединок Ханси Флик вышел почти со всеми сильнейшими, а вот Ади Хюттер выставил очень осторожный состав с семью игроками ориентированными на оборону. Наставник франкфуртцев понимал, по какому сценарию будет проходить игра. И не ошибся – соперник тотально владел мячом, а сам Айнтрахт в первом тайме крайне редко переходил середину поля.

Бавария могла открыть счет уже в дебюте встречи – Мюллер головой замкнул подачу с углового, однако Кор выбил мяч на линии ворот. Невероятно активен был Перишич, который участвовал в каждой атаке и исполнял острые прострелы с левого фланга.

На 14-й минуте мюнхенцы все же организовали классную результативную атаку. Нойер ногами выбил точно на Комана, тот перевел на Левандовски. Мюллер подхватил мяч и аккуратно положил на голову Перишичу – хорват в эффектном прыжке "ласточкой" забил заслуженный гол.

Бавария чувствовала себя очень комфортно – даже центрбек Алаба прессинговал чужого вратаря. Левандовски все никак не мог нанести акцентированный удар, а хорошие атаки левым флангом продолжались. Перишич включал дриблинг и очень хорошо взаимодействовал с Дэвисом. Канадец тоже не отставал в активности.

Иван и Альфонсо поочередно выводили на удар Левандовски и Комана, а те чудом не попадали в цель. Когда Роберт наконец-то наладил прицел – помешал Трапп. Первый тайм завершился минимальной победой Баварии.

После перерыва Айнтрахт активизировался и отвел игру от собственных ворот – за первые 15 минут Бавария ни разу не ударила по воротам. Но и сам Франкфурт мало что мог создать. Пошел рваный футбол: много замен, окровавленный Киммих (ему наступили на ухо) и минимум остроты. Флик решил поэкспериментировать – выпустил на левый фланг обороны Лукаса Эрнандеса, а Дэвис начал играть вингера.

Эти два футболиста стали антигероями на 70-й минуте, когда Айнтрахт сравнял счет. Чендлер прострелил с левого фланга, Камада грамотно придержал мяч в штрафной и отпасовал на Да Косту. Латераль гостей ворвался между Лукасом и Дэвисом, воспользовался их пассивностью и расстрелял ворота. Неожиданные 1:1 продержались недолго.

Бавария активизировалась, побежала в атаку и восстановила победный счет. Замечательный розыгрыш с участием Мюллера, Горетцки, Дэвиса и Киммиха завершился голом Левандовски. Айнтрахт неплохо провел концовку встречи, навязал борьбу, но отыграться не сумел. В компенсированное время одиозный Хинтереггер грубо толкнул Алькантару, в результате чего возник конфликт. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев – 2:1.

Бавария вышла в финал Кубка Германии, где сыграет 4 июля на Олимпиаштадионе. Соперником станет Байер, который вчера спокойно победил Саарбрюккен. Сегодня определился еще один нюанс. Поскольку национальный кубок выиграет Бавария или Байер – седьмое место Бундеслиги гарантирует путевку в Лигу Европы.

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