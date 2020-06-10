Баварія презентувала форму на наступний сезон – ромбики замінять смугами

Баварія заздалегідь показала, в якій формі виходитиме на домашні матчі сезону 2020/21.

Офіційна презентація нового екіпірування була опублікована в Twitter мюнхенців.

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Основи залишилися незмінними – червоний колір від багаторічного партнера Adidas. Втім, кілька нових елементів дизайнери все ж додали. З'явився контрастний білий комірець, а на зміну ромбикам поточного сезону прийдуть вертикальні смужки темнішого відтінку.

Додамо, що Баварія має всі шанси розпочати наступну кампанію в статусі чемпіона Німеччини – команді Фліка залишилося здобути дві перемоги в чотирьох турах, щоб гарантувати собі "салатницю".

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