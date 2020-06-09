Байєр на класі розгромив сенсаційний Саарбрюкен і став першим фіналістом Кубка Німеччини

Леверкузенський Байєр впевнено переграв Саарбрюкен у рамках 1/2 фіналу німецького Кубка. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

Саарбрюкен – Байєр – 0:3

Голи: Діабі, 11, Аларіо, 19, Белларабі, 58

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На шляху до півфіналу Саарбрюкен із 4-го за силою дивізіону заробив статус грози авторитетів, вибивши двох представників Бундесліги – Кельн і дюссельдорфську Фортуну. Зважаючи на це, гості з Леверкузена розпочали матч обережно. Проте, Байєр швидко освоївся і почав тиснути на оборону представника Регіональної ліги.

Активність "фармацевтів" швидко принесла плоди. Уже на 11-й хвилині Демірбай передачею із глибини знайшов у штрафному майданчику господарів Мусса Діабі, а той уник офсайду й в один дотик замкнув пас Керема. Секундна стрілка не встигла зробити й десяти обертів, як "десятка" Леверкузена доклався до другого гола. Демірбай цього разу опинився на лівому фланзі, звідки прострілив на лінію воротарського – воротар і оборонець не змогли порозумітися, а Лукас Аларіо спокійно розстріляв ворота господарів – 0:2!

На старті другого тайму Саарбрюкен додав у сміливості та почав створювати реальну напругу біля воріт Байєра. Щоправда, гості швидко вирішили ці намагання андердога задушити в зародку. Після серії взаємних втрат на 58-й хвилині м'яч біля лінії поля отримав Демірбай і прострілив у центр карної зони. Там сферу прийняв Карім Белларабі й у два дотики розстріляв Баца – розгром.

Після цього матч фактично перетворився на формальність. Леверкузен розпочав грати у власне задоволення, а Саарбрюкен періодично додавав активності, щоб забити бодай гол престижу. Однак, знову забити жодній із команд більше не вдалося, попри наявність серйозних нагод.

Нагадаємо, що другий півфінальний матч Кубка Німеччини відбудеться у середу, 10 червня. Зустрінуться фіналісти позаминулого розіграшу – мюнхенська Баварія прийме франкфуртський Айнтрахт.

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