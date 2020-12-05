Дортмунд продовжив буксувати, тому Баварія та Лейпциг підійшли до очної зустрічі в статусі лідерів Бундесліги. "Бики" за 4 попередні матчі в Мюнхені не забили жодного гола, хоча позитивна динаміка намічалася – 3:0, 2:0, 1:0, 0:0. Баварія була фаворитом зустрічі, адже Гансі Флік, на відміну від Юліана Нагельсманна, завчасно вирішив усі завдання в Лізі чемпіонів і міг вивести у пріоритет битву за вершину Бундесліги.

Команди дуже активно розпочали матч і зчепилися в інтенсивному футболі. Чудово працював пресинг Лейпцига в центрі поля, завдяки якому виникли ранні моменти біля воріт Нойєра. Забітцер вистрелив у поперечину, двічі на оперативний простір виривався Нкунку: спершу завадив рикошет, потім Крістоф трішки недокрутив в "дев'ятку".

РБ Лейпциг все ж конвертував свої контратаки в гол і відкрив рахунок. Гості відібрали м'яч біля власного штрафного, дві вертикальні передачі від Айдара та Форсберга, помилка Боатенга – і Нкунку обігрує Нойєра, щоб пробити по порожніх воротах! Справедливий підсумок стартового відрізка, протягом якого Баварії не вдавалося доводити свої комбінації до ударів (з фірмовою гарматою Павара впорався голкіпер), а оборона провалювалася.

Біди мюнхенців продовжилися з травмою Мартінеса. Тренерський штаб прийняв ризиковане рішення та випустив замість нього 17-річного Мусіалу. А вже через 5 хвилин юний Джамал зрівняв рахунок розкішним дальнім ударом у протилежний кут, скориставшись вільним простором в опорній зоні Лейпцига!

Баварія незабаром вийшла вперед, коли Мусіала, Лєвандовскі та Коман серією хитрих передач вперед створили прекрасний момент для Мюллєра. Томасу залишалося всього лиш переграти Гулачі. Однак перевага "ротен" не протрималася й двох хвилин. Алаба та Зюле помилилися в захисті, а Айдара та Клюйверт організували гол. Джастін вперше відзначився за Лейпциг в Бундеслізі!

Гойдалки продовжилися відразу по перерві. "Бики" оперативно забили третій гол. Анхеліньо зліва виклав ідеально на голову Форсбергу, а того центрбеки загубили у воротарському майданчику. Швед головою впритул розстріляв Нойєра. Катастрофічний провал оборони Баварії.

Баварія встановила тотальний контроль над м'ячем, а Лейпциг діяв обережніше, захищаючись щільним середнім блоком. Господарі перепасовувалися, але до гольових нагод справа не доходила. Відігратися вдалося лише за 15 хвилин до завершення основного часу, коли мюнхенці розтягнули структуру суперника, ізолювали Комана справа та наситили штрафний майданчик під подачу – Мюллєр замкнув навіс.

Тренери підсилювали гру замінами, але вирвати перемогу нікому не вдалося. Кінцівка зустрічі була за господарями, вони активніше насідали на ворота, однак не поставили перед Гулачі по-справжньому складне завдання. Матч завершився шаленою нічиєю – 3:3! Баварія набрала 23 очки та зберегла лідерство в Бундеслізі. РБ Лейпциг з 21 балом йде другим.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?