Дортмунд продолжил буксовать, поэтому Бавария и Лейпциг подошли к очной встрече в статусе лидеров Бундеслиги. "Быки" за 4 предыдущих матча в Мюнхене не забили ни одного гола, хотя положительная динамика намечалась – 3:0, 2:0, 1:0, 0:0. Бавария была фаворитом встречи, ведь Ханси Флик, в отличие от Юлиана Нагельсманна, заранее решил все задачи в Лиге чемпионов и мог вывести в приоритет битву за вершину Бундеслиги.

Команды очень активно начали матч и схлестнулись в интенсивном футболе. Прекрасно работал прессинг Лейпцига в центре поля, благодаря которому возникли ранние моменты у ворот Нойера. Забитцер выстрелил в перекладину, дважды на оперативный простор вырывался Нкунку: сначала помешал рикошет, затем Кристоф немного недокрутил в "девятку".

РБ Лейпциг все же конвертировал свои контратаки в гол и открыл счет. Гости отобрали мяч у своей штрафной, две вертикальные передачи от Айдара и Форсберга, ошибка Боатенга – и Нкунку обыгрывает Нойера, чтобы пробить по пустым воротам! Справедливый итог стартового отрезка, в течение которого Баварии не удавалось доводить свои комбинации до ударов (с фирменной пушкой Павара справился голкипер), а оборона проваливалась.

Беды мюнхенцев продолжились с травмой Мартинеса. Тренерский штаб принял рискованное решение и выпустил вместо него 17-летнего Мусиалу. А уже через 5 минут юный Джамал сравнял счет роскошным дальним ударом в противоположный угол, воспользовавшись свободным пространством в опорной зоне Лейпцига!

Бавария вскоре вышла вперед, когда Мусиала, Левандовски и Коман серией хитрых передач вперед создали прекрасный момент для Мюллера. Томасу оставалось всего лишь переиграть Гулачи. Однако преимущество "ротэн» не продержалось и двух минут. Алаба и Зюле ошиблись в защите, а Айдара и Клюйверт организовали гол. Джастин впервые отличился за Лейпциг в Бундеслиге!

Качели продолжились сразу после перерыва. "Быки" оперативно забили третий гол. Анхелиньо слева выложил идеально на голову Форсбергу, а того центрбеки потеряли во вратарской площадке. Швед головой в упор расстрелял Нойера. Катастрофический провал обороны Баварии.

Бавария установила тотальный контроль над мячом, а Лейпциг действовал осторожнее, защищаясь плотным средним блоком. Хозяева перепасовывались, но до голевых моментов дело не доходило. Отыграться удалось лишь за 15 минут до конца основного времени, когда мюнхенцы растянули структуру соперника, изолировали Комана справа и насытили штрафную площадь под подачу – Мюллер замкнул навес.

Тренеры усиливали игру заменами, но вырвать победу никому не удалось. Концовка встречи была за хозяевами, они активно наседали на ворота, однако не поставили перед Гулачи по-настоящему сложной задачи. Матч завершился бешеной ничьей – 3:3! Бавария набрала 23 очка и сохранила лидерство в Бундеслиге. РБ Лейпциг с 21 баллом идет вторым.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?