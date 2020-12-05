В рамках суботньої програми 10-го туру німецької Бундесліги провели чотири матчі. Звіт про них них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 10-й тур

Айнтрахт Ф – Борусія Д – 1:1

Голи: Камада, 9 – Рейна, 56

Армінія – Майнц – 2:1

Голи: Прітль, 21, Доан, 31 – Штогер, 82

Кельн – Вольфсбург – 2:2

Голи: Тільманн, 18, Дрекслер, 43 – Арнольд, 29, Вегхорст, 47

Фрайбург – Борусія М – 2:2

Голи: Лінхарт, 32, Гріфо, 48 (пен) – Емболо, 23, Плеа, 50

Центральним матчем першого часового слоту суботи стала зустріч між Айнтрахтом і Борусією Д у Франкфурті. Дортмундці після домашньої осічки з Кельном у минулому турі не мали права на ще одну невдачу, але перший тайм вони провели жахливо, пропустивши вже на 9-й хвилині – це Камада отримав закидання від австрійця Хінтереггера за спини захисникам і переграв Буркі ударом у дальній кут. Втім, на 26-й хвилині Санчо з розрізного пасу Рейни на лівий кут воротарського міг зрівняти рахунок, однак пострілу англійця трохи забракло точності.

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До перерви "орли" виглядали краще, але після "бджоли" перехопили ініціативу. Це вилилось у гол на 56-й хвилині: Рейна змістився на лінію карного майданчика та поцілив у ближню дев'ятку – 1:1. Тиск гостей відчувався протягом всього другого тайму, однак Айнтрахт швидко перейшов на гру від оборони, а Борусія так і не змогла прошити захист господарів. Фінальний свисток зафіксував нічию. Дортмунд знову без перемог.

У паралельній зустрічі Фрайбург приймав Борусію М. Очікувалось, що "жеребці" перед поєдинком з Реалом виграють в економ-режимі – і вже на 23-й хвилині вони відкрили рахунок внаслідок прекрасної комбінації з класним ударом Емболо з лінію штрафного під дальню стійку. Втім, на 32-й господарі зрівняли рахунок не менш красиво: Гріфо прийняв подачу з кутового і пробив у падінні через себе, а Лінхарт підправив м'яч у ворота прямо перед Зоммером – 1:1.

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За дві хвилини по перерві Гріфо взагалі вивів Фрайбург уперед ударом з пенальті, однак вже на 50-й Плеа шедевральним пострілом метрів з 30-ти поцілив у дальню дев'ятку – 2:2. Здавалося, що зараз гості дотиснуть суперника, але господарі несподівано втримали нічию.

Армінія у рідних стінах впевнено перемогла Майнц (2:1), забивши два голи в середині першого тайму ударами з лінії штрафного – завдяки ним новачок Бундесліги перервав серію у сім поразок поспіль. Кельн же, тиждень тому перервавши 19-матчеву безвиграшну серію, починає нову – "цапи" розписали бойову нічию з Вольфсбургом (2:2).

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