Баварія зіграла внічию з РБ Лейпциг у центральному матчі 10 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – РБ Лейпциг на "Футбол 24".

Лідери Бундесліги видали надвидовищний матч, забивши по три голи. Команди влаштували справжні гойдалки. Двічі вів у рахунку Лейпциг, одного разу – Баварія. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию, якою більше залишилися задоволені мюнхенці.

Бундесліга – космос! Баварія розписала приголомшливу нічию з РБ Лейпциг і зберегла лідерство

Після 10 турів у активі Баварії 23 очки, що дозволяє утримувати лідерство у турнірній таблиці Бундесліги. Лейпциг йде другим, відстаючи на 2 залікових пункти.