Баварія – РБ Лейпциг – 3:3 – відео голів та огляд матчу
22:33 - Читать на русском
Баварія зіграла внічию з РБ Лейпциг у центральному матчі 10 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – РБ Лейпциг на "Футбол 24".
завершено
30’ Джамал Мусіала
35’ Томас Мюллєр
75’ Томас Мюллєр
Крістофер Нкунку 19’
Джастін Клюйверт 36’
Еміль Форсберг 48’
19’ Крістофер Нкунку
30’ Джамал Мусіала
35’ Томас Мюллєр
36’ Джастін Клюйверт
48’ Еміль Форсберг
75’ Томас Мюллєр
Лідери Бундесліги видали надвидовищний матч, забивши по три голи. Команди влаштували справжні гойдалки. Двічі вів у рахунку Лейпциг, одного разу – Баварія. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию, якою більше залишилися задоволені мюнхенці.
Бундесліга – космос! Баварія розписала приголомшливу нічию з РБ Лейпциг і зберегла лідерство
Після 10 турів у активі Баварії 23 очки, що дозволяє утримувати лідерство у турнірній таблиці Бундесліги. Лейпциг йде другим, відстаючи на 2 залікових пункти.
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