Мюнхенці зацікавлені у запрошенні півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактоміная, який не входить у плани Еріка Тен Хага. Про це повідомляє Крістіан Фальк.

Баварія готова позбутися хавбека збірної Нідерландів – футболістом цікавляться Ман Юнайтед і Ліверпуль

За інформацією джерела, Баварія готова навіть викупити контракт 26-річного шотландця. В рамках угоди в зворотному напрямку може вирушити Раян Гравенберх. Нідерландець вже давно перебував на радарах МЮ, тож потенційний обмін буде вигідний обом клубам.

До слова, Мактомінай у нинішньому сезоні зіграв за манкуніанців лише сім хвилин за два матчі. У Гравенберха ідентична ситуація – 9 хвилин на полі.

Баварія завдяки автоголу та пенальті здолала Аугсбург у дербі – Кейн оформив дубль, забивши у другому матчі поспіль