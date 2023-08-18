Баварія готова позбутися хавбека збірної Нідерландів – футболістом цікавляться Ман Юнайтед і Ліверпуль
Раян Гравенберх близький до зміни клубної прописки. Футболіст не отримує ігрової практики в команді Тухеля.
Мюнхенська Баварія розглядає можливість продажу нідерландського півзахисника команди Раяна Гравенберха. Про це пише німецьке видання TZ.
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Як повідомляє джерело, спочатку керівництво клубу не планувало втрачати 21-річного нідерландця, але через становище гравця в команді Томаса Тухеля тепер такий варіант цілком реальний.
Футболістом цікавляться Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, останні навіть готові заплатити за нього до 30 мільйонів євро. Нагадаємо, Раян перейшов у мюнхенський клуб з Аякса влітку минулого року за 18,5 мільйона євро.
У своєму дебютному сезоні він відіграв 33 матчі, відзначившись одним голом та 1 результативною передачею.
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