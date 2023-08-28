Мюнхенцы заинтересованы в приглашении полузащитника Манчестер Юнайтед Скотта Мактоминая, не входящего в планы Эрика Тен Хага. Об этом сообщает Кристиан Фальк.

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По информации источника, Бавария готова даже выкупить контракт 26-летнего шотландца. В рамках соглашения в обратном направлении может отправиться Раян Гравенберх. Нидерландец уже давно находился на радарах МЮ, так что потенциальный обмен будет выгоден обоим клубам.

К слову, Мактоминай в нынешнем сезоне сыграл за манкунианцев всего семь минут за два матча. У Гравенберха идентичная ситуация – 9 минут в поле.

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