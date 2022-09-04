Мюнхенці намагалися підписати капітана збірної Англії у це міжсезоння як заміну для Роберта Лєвандовскі, але Тоттенхем навіть не думав про можливість втратити свою головну зірку.

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За інформацією Крістіана Фалька, Баварія повернеться по Кейна влітку 2023-го. Німці розраховують, що Харрі не продовжить свій контракт, і лондонці будуть готові його продати, щоб не втратити безкоштовно. Чинна угода форварда з Тоттенхемом розрахована до 2024 року.

До слова, у нинішньому сезоні АПЛ Кейн провів 6 матчів, в яких забив 5 голів. Окрім того, форвард Тоттенхема вже увірвався в трійку найкращих бомбардирів чемпіонату Англії за всю історію – наразі в його активі 188 забитих м'ячів.

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