Німеччина, Бундесліга, 5-й тур

Байєр – Фрайбург – 2:3

Голи: Демірбай, 16, Шик, 65 – Гінтер, 48, Грегоріч, 51, Доан, 72

Бохум – Вердер – 0:2

Голи: Фюлькруг, 86, 90+2 (п.)

Уніон Берлін – Баварія – 1:1

Голи: Беккер, 12 – Кімміх, 15

Вольфсбург – Кельн – 2:4

Голи: Нмеча Л., 2, 79 – Любічіч, 22, 45+2 (п.), Отавіо, 32 (аг.), Адамян, 81

Штутгарт – Шальке – 1:1

Голи: Фюхріх, 19 – Теродде, 21

Вилучення: Вагноман, 67 (Штутгарт, друга жовта картка)

Айнтрахт – РБ Лейпциг – початок матчу о 19:30

Борусія Д втримала мінімальну перемогу над Хоффенхаймом, вирвавшись на першу позицію в Бундеслізі

Байєр влаштував справжню перестрілку з Фрайбургом. Демірбай в середині тайму вивів "фармацевтів" вперед і команди пішли на перерву за мінімальної переваги господарів. Одразу після відпочинку Гінтер зрівняв, а за три хвилини Грегоріч вивів Фрайбург вперед. Шик на екваторі другої сорокап'ятихвилинки зумів вирівняти становище, але за трохи леверкузенці знову пропустили і зазнали 4 (!!!) поразки в сезоні.

Бохум та Вердер вели абсолютно рівні гру, яка логічно мала б завершитись нічиєю. Однак за десять хвилин до фінального свистка господарі вийшли вперед. На жаль, арбітр після перегляду VAR скасував гол через гру рукою. За трохи забив Вердер – Фюлькруг головою поцілив під праву стійку. На останній хвилині на полі з'явився український захисник Іван Ордець, однак і він не зміг стриматику атаку бременців. Ламбропулос сфолив у власному штрафному і гості з пенальті забили вдруге. Бохум мав шанс бодай скоротити, але і другий гол господарів у доданий час було скасовано. Як наслідок, 5 матчів – 5 поразок.

Баварія неочікувано втратила очки у Берліні. Команди обмінялись голами у перші 15 хвилин і, попри колосальну перевагу мюнхенців, розписали бойову нічию.

Кельн на виїзді перестріляв Вольфсбург. "Цапи" пропустили першими вже на початку матчу, але зуміли зібратись і ще у першому таймі забили три голи – двічі з гри і з пенальті. Наприкінці матчу "вовки" скоротили рахунок до мінімуму, але Кельн забив знову і взяв важливі три очки.

У ще одному матчі Штутгарт розійшовся миром з Шальке. В середині першого тайму Фюхріх і Теродде протягом 2 хвилин обмінялись голами. По перерві Вагноман залиши швабів у меншості, отримавши другий "гірчичник", але гельзенкірхенцям не вдалось скористатись чисельною перевагою.

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