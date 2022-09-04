Мюнхенцы пытались подписать капитана сборной Англии в это межсезонье как замену Роберту Левандовски, но Тоттенхэм даже не думал о возможности потерять свою главную звезду.

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По информации Кристиана Фалька, Бавария вернется за Кейном летом 2023-го. Немцы рассчитывают, что Харри не продлит свой контракт, и лондонцы будут готовы его продать, чтобы не потерять бесплатно. Действующее соглашение форварда с Тоттенхэмом рассчитано до 2024 года.

К слову, в нынешнем сезоне АПЛ Кейн провел 6 матчей, в которых забил 5 голов. Кроме того, форвард Тоттенхэма уже ворвался в тройку лучших бомбардиров чемпионата Англии за всю историю – в его активе 188 забитых мячей.

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