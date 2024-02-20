Команда Томаса Тухеля ризикує вперше за 12 років не здобути титул чемпіона Німеччини, оскільки дозволила собі відстати від Байєра вже на вісім очок. Останні невтішні результати Баварії підштовхують керівництво до рішучих дій влітку.

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Як повідомляє Sky Sport Deutschland, перебудова складу неминуча, і недоторканними будуть лише форвард Гаррі Кейн, півзахисники Томас Мюллєр і Джамал Мусіала, а також воротар Мануель Нойєр. Виступи інших гравців "будуть піддаватися ретельному вивченню".

Нагадаємо, Баварія наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці Бундесліги з 50 після 22 турів. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команда Тухеля програла Лаціо 1:0, але все ще зберігає шанси на прохід у чвертьфінал.

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