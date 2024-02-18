У неділю 22-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 22-й тур

Фрайбург – Айнтрахт – 3:3

Голи: Доан, 30, Гріфо, 45+5 (п.), Грегоріч, 90 – Мармуш, 27, Кнауфф, 36, 72

Бохум – Баварія – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня зустрічались претенденти на єврокубки – Фрайбург і Айнтрахт. Перший небезпечний момент виник лише в середині тайму і одразу ж втілився у гол – гості вийшли вперед. Не минуло і 3-х хвилин, як господарі зрівняли і командам довелось розпочинати все ж чистого листа. Цікаво, що відзначались єгиптянин і японець.

"Орли" не зупинились і вже зовсім скоро знову вийшли вперед – Мармуш записав до свого доробку гол+пас. Вже у доданий час Фрайбург відігрався вдруге – Гріфо з пенальті за брутальний підкат Хасебе відновив статус-кво.

По перерві вболівальники знову сказали своє слово, виступаючи проти заходження іноземного капіталу в Бундеслігу і матч було перервано (традиційно поле закидали тенісними м'ячами). Після продовження команди продовжили у вже традиційному ключі – Кнауфф оформив дубль, а Грегоріч на 90-й хвилині вкотре зрівняв. На останніх секундах обидва колективи могли виривати перемогу, але обмежились бойовою нічиєю – Айнтрахт вже на 7 очок від Ліги Європи.

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