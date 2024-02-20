Бавария готовится к революционным кадровым изменениям – только 4 игрока являются неприкосновенными
Руководство Баварии намерено существенно изменить состав команды летом.
Команда Томаса Тухеля рискует впервые за 12 лет не добыть титул чемпиона Германии, поскольку позволила себе отстать от Байера уже на восемь очков. Последние неутешительные результаты Баварии подталкивают руководство к решительным действиям летом.
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Как сообщает Sky Sport Deutschland, перестройка состава неизбежна, и неприкосновенными будут лишь форвард Гарри Кейн, полузащитники Томас Мюллер и Джамал Мусиала, а также вратарь Мануэль Нойер.
Выступления остальных игроков "будут подвергаться тщательному изучению". Клубу необходимо выручить крупную сумму для того, чтобы внести в команду серьезные изменения.
Напомним, Бавария сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 50 после 22 туров. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Тухеля проиграла Лацио 1:0, но все еще сохраняет шансы на проход в четвертьфинал.
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