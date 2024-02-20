Команда Томаса Тухеля рискует впервые за 12 лет не добыть титул чемпиона Германии, поскольку позволила себе отстать от Байера уже на восемь очков. Последние неутешительные результаты Баварии подталкивают руководство к решительным действиям летом.

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Как сообщает Sky Sport Deutschland, перестройка состава неизбежна, и неприкосновенными будут лишь форвард Гарри Кейн, полузащитники Томас Мюллер и Джамал Мусиала, а также вратарь Мануэль Нойер.

Выступления остальных игроков "будут подвергаться тщательному изучению". Клубу необходимо выручить крупную сумму для того, чтобы внести в команду серьезные изменения.

Напомним, Бавария сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 50 после 22 туров. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Тухеля проиграла Лацио 1:0, но все еще сохраняет шансы на проход в четвертьфинал.

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