Мюнхенців можуть втратити влітку Альфонсо Девіса, який збирається перейти в Реал. Керівництво Баварії визначилося з пріоритетною ціллю, яка замінить канадця у складі команди.

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Як повідомляє Milan news, німецький клуб спробує підписати Тео Ернандеса, але для цього їм необхідно зібрати 100 мільйонів євро. Мілан високо оцінює французького захисника і не збирається розглядати пропозиції, які не задовольняють їхні потреби.

Водночас додано, що італійський клуб хотів би продовжити контракт із Тео, щоб покращити свої переговорні позиції. Чинний контракт діє до середини 2026 року. Відповідно до нього захисник заробляє 4 мільйони євро чистими за сезон.

Якщо Баварія заплатить за Ернандеса 100 мільйонів євро, то цей перехід побив би трансферний рекорд серед захисників. Поки що найдорожчим оборонцем в історії залишається Йошко Гвардіол. У серпні 2023 року Манчестер Сіті заплатив за хорвата 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, Тео Ернандес виступає за Мілан 2019 року. Загалом за міланський клуб француз відіграв у 200 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 37 асистів.

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