Мюнхенцев могут потерять летом Альфонсо Дэвиса, который собирается перейти в Реал. Руководство Баварии определилось с приоритетной целью на замену канадцу.

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Как сообщает Milan news, немецкий клуб попытается подписать Тео Эрнандеса, но для этого им необходимо собрать 100 миллионов евро. Милан высоко оценивает французского защитника и не собирается рассматривать предложения, которые не удовлетворяют их потребности.

В то же время добавлено, что итальянский клуб хотел бы продлить контракт с Тео, чтобы улучшить свои переговорные позиции. Действующий контракт действует до середины 2026 года. Согласно ему защитник зарабатывает 4 миллиона евро чистыми за сезон.

Если Бавария заплатит за Эрнандеса 100 миллионов евро, то этот переход побил бы трансферный рекорд среди защитников. Пока что самым дорогим защитником в истории остается Йошко Гвардиол. В августе 2023 года Манчестер Сити заплатил за хорвата 90 миллионов евро.

Напомним, Тео Эрнандес выступает за Милан с 2019 года. Всего за миланский клуб француз сыграл в 200 матчах, в которых забил 28 голов и отдал 37 ассистов.

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