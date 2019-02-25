Баварія готова викласти шалену суму за Асенсіо, – Don Balon

Півзахисник Реала Марко Асенсіо може перейти до Баварії.

Мюнхенська Баварія готова придбати хавбека Реала Марко Асенсіо. За інформацією Don Balon, німці готові викласти за гравця 120 млн євро.

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Марко Асенсіо не є залізним гравцем основного складу в своїй нинішній команді, активно ведучи конкуренцію за місце в старті.

Реал після 25 турів перебуває на 3 позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 48 очок та відстаючи від Барселони на 9 пунктів.

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