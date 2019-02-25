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Бавария готова выложить бешеную сумму за Асенсио, – Don Balon

17:33 53 Читати українською
Бавария готова выложить бешеную сумму за Асенсио, – Don Balon
Марко Асенсио / соцсети

Полузащитник Реала Марко Асенсио может перейти в Баварию.

Мюнхенская Бавария готова приобрести хавбека Реала Марко Асенсио. По информации Don Balon, немцы готовы выложить за игрока 120 млн евро.

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Марко Асенсио не является железным игроком основного состава в своей нынешней команде, активно ведя конкуренцию за место в старте.

Реал после 25 туров находится на 3 позиции в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков и отставая от Барселоны на 9 пунктов.

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